Абу-Даби, , 08:30 — REGNUM Перенос и отмена авиарейсов в международном аэропорту Дубая продолжатся до вечера 12 января из-за сильных дождей в ОАЭ. Об этом сообщает Управление аэропортов Дубая на странице в Twitter.

В ведомстве заверили, что работают над решением данной проблемы и намерены восстановить нормальную деятельность объекта в ближайшее время.

Напомним, 11 января непрекращающихся дождей в Дубае летные поля международного аэропорта превратились в настоящее озеро, из-за чего было отменено или задержано множество рейсов.

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