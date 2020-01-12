Южно-Сахалинск, , 07:38 — REGNUM Пожар произошел в частной бане в поселке Рыбацком в Анивском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел вечером 11 января. Огнем была охвачена пристроенная к дому баня на площади в шесть квадратных метров. Спустя час после прибытия спасателей на место происшествия возгорание было ликвидировано. В тушении пожара принимали участие восемь человек личного состава и три единицы спецтехники. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в поселке Полеводство под Екатеринбургом произошел пожар в двухэтажном доме. В результате пожара полностью сгорела одна из квартир на втором этаже здания, один человек погиб.

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