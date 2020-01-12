Луганск, , 08:17 — REGNUM ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня, совершив по территории Луганской Народной Республики двадцать выстрелов из БМП-2, сообщает 12 января представительство республики в СЦКК.

Обстрел украинскими боевиками территории республики велся из населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Донецкий. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня. Под обстрелами боевиков оказались два населенных пункта. В результате нарушения режима прекращения огня был ранен мирный житель пенсионного возраста. Кроме того, были повреждены несколько жилых частных домов, газовая труба (в результате люди остались без подачи газа), а также — линия электропередач, в результате чего жители остались без света.

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