Берёзовский, Свердловская область, , 05:54 — REGNUM В Свердловской области 16-летний подросток упал с восьмого этажа на козырёк подъезда. Как сообщает информационный портал Е1, инцидент произошёл на улице Новой в Берёзовском вечером 11 января.

По сведениям очевидцев, перед инцидентом парень находился в компании молодых людей.

Как сообщили в полиции, в результате инцидента подросток получил тяжёлые травмы и госпитализирован в реанимационное отделение больницы Берёзовского. Правоохранительные органы организовали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге в результате аналогичного инцидента скончался мужчина. Вечером 10 января он выпал из окна 20-этажного дома на улице Старых Большевиков. По факту гибели человека организована проверка.

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