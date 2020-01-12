Содружество Пуэрто-Рико, , 05:24 — REGNUM Очередное землетрясение магнитудой 5,9 баллов, обрушившееся на островное государство Пуэрто-Рико, вынудило губернатора Ванду Васкет Гарсед обратиться к президенту США Дональду Трампу за помощью, сообщает CNN.

Землетрясение произошло к юго от острова на глубине 6,2 мили. В очередной раз напугав местных жителей.

По данным губернатора, ущерб от удара стихии может быть оценен в 110 миллионов долларов. В субботу, 11 января, Гарсед подписала декларацию о бедствии, в которой она просит Трампа оказать Пуэрто-Рико дополнительную федеральную помощь.

Напомним, за период с 28 декабря в Пуэрто-Рико произошло около 500 землетрясения различной магнитуды. В субботу несмотря на идущие восстановительные работы, без электроэнергии оставались еще 59 тысяч потребителей. Тысячи людей покинули свои дома и спят на матрасах по обочинам дорог. В результате мощного толчка магнитудой 6,4 единицы во вторник, 7 января, погиб один человек.

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