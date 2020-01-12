Вашингтон, , 05:09 — REGNUM В результате бурь и торнадо в южных штатах США погибли 11 человек за прошедшие два дня, сообщает агентство Associated Press.

Из них трое погибли в ДТП, вызванных обледенением дорог в американском штате Техас. Также три человека погибли в Алабаме, еще столько же — в штате Луизиана. Также один человек утонул в штате Оклахома в результате наводнения, еще один погиб в дорожной аварии в штате Айова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о восьми жертвах в результате штормов и ураганов на юге Соединенных Штатов. Отмечалось, что бури, обрушившиеся на юго-восток и Средний Запад США, вскоре продвинутся до северо-востока страны.

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