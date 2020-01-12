Кемерово, , 04:51 — REGNUM Два землетрясения были зафиксированы за прошедшие сутки в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 00:20 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался на северной окраине поселка Краснобродский Кемеровской области. Второе сейсмособытие магнитудой 2,5 было зафиксировано в 03:41 по московскому времени к востоку от города Ленинск-Кузнецкий.

Данных о возможных разрушениях и жертвах не поступало. Служба отмечает, что сейсмическая активность в Кузбассе связана с явлениями техногенного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в пригороде турецкого Стамбула произошло землетрясения магнитудой 4,7. Эпицентр сейсмособытия располагался на глубине 10 километров. Пострадавших не было.

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