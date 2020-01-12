Анкоридж, США, , 04:04 — REGNUM Американский штат Аляска отправил восемь спасателей в Австралию для борьбы с лесными пожарами, сообщает газета Anchorage Daily News.

Сообщается, что шестеро из восьми пожарных с Аляски работают в Австралии на руководящих должностях и помогают австралийцам в борьбе с лесными пожарами в стране. Отмечается, что всего из США были отправлены в Австралию 159 пожарных. Такая помощь была оказана в соответствии с соглашением о взаимопомощи при тушении масштабных лесных пожаров между странами, заключенным в 2001 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января погиб еще один человек при тушении пожара в австралийском штате Виктория. Таким образом число жертв лесных пожаров в стране достигло 28 человек. Отмечалось, что из-за масштабных возгораний в Австралии выгорели более 10 миллионов гектаров земли.

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