Белгород, , 03:53 — REGNUM Доследственная проверка после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе Белгородской области индицирована сотрудниками Борисовского межрайонного следственного отдела СК РФ, 12 января сообщается на сайте областного Управления Следственного комитета.

По данным следственных органов, в результате происшествия пострадали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в цеху по переработке зерна на заводе в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области произошел хлопок пылевоздушной смеси.

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