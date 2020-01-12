Москва, , 02:50 — REGNUM Мужчину, получившего ранение холодным оружием, был найден в южном районе Москвы Москворечье-Сабурово, сообщает 12 января Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД.

Сообщается, что инцидент произошел у дома 17 по улице Москворечье. «Прибывший на место наряд полиции обнаружил мужчину с ножевым ранением», — говорится в сообщении.

Сотрудники решают вопрос с госпитализацией пострадавшего и устанавливают обстоятельства произошедшего.