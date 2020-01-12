Нью-Дели, , 02:02 — REGNUM Жертвами мощного взрыва на химическом заводе в Бойсаре, штат Махарашта, стали по меньшей мере восемь человек, сообщает 12 декабря India Today.

Как стало известно, взрыв прогремел на строящемся заводе компании Ank Pharma, где непредвиденная ситуация произошла во время химических испытаний. Сообщается, что взрыв был слышен на расстоянии 15 км. После взрыва начался пожар, на ликвидацию которого было поднято подразделения Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Семьям погибших было решено выделить материальные компенсации.

Ранее ИА REGNUM, сообщало о пяти погибших при взрыве на заводе в Индии.

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