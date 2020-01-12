Белгород, , 01:54 — REGNUM Хлопок пылевоздушной смеси произошел в цеху по переработке зерна в муку на заводе в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.

По их данным, происшествия произошло в районе 21:49 по местному времени. Хлопок пылевоздушной смеси произошел на 6-м этаже предприятия, в результате чего началось возгорание. В ликвидации пожара принимали участие 48 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. В результате происшествия, по данным Следственного комитета РФ, пострадали пятеро рабочих предприятия, один из них отказался от госпитализации. В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего.

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