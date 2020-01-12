Анкара, , 00:27 — REGNUM Одиннадцать мигрантов, среди которых были восемь детей, погибли при опрокидывании лодки у берегов Турции, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что лодка с мигрантами опрокинулась у западного побережья Турции. В результате происшествия погибли 11 человек, среди них — восемь детей. Еще восемь человек были спасены в море недалеко от турецкого горда Чешма.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря на озере Ван на востоке Турции затонул катер с мигрантами на борту. В результате происшествия погибли семь человек. Отмечалось, что на борту судна находились мигранты из Бангладеш, Афганистана и Пакистана.

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