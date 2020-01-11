Подольск, Московская область, , 22:38 — REGNUM В Московской области погибли двое детей, которые провалились под лёд на искусственном водоеме. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Трагедия произошла 11 января в городском округе Подольск.

«Проводится проверка по факту смерти двух детей (мальчики пяти и восьми лет) в результате утопления в искусственном пруду, — говорится в сообщении. — … На месте происшествия работают следователи и криминалисты».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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