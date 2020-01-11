Ижевск, , 21:05 — REGNUM Накануне стало известно, что дело двоих сотрудников ГИБДД по Удмуртии, которые подозреваются в получении взятки и посредничестве во взятке в ближайшее время будет передано в суд. Возбуждение уголовного дела прокомментировали в региональном управлении МВД.

«Данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике. Указанные сотрудники были уволены за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Кроме того, добавили в МВД, их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие сотрудники ГИБДД подозреваются по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия, в значительном размере») и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в значительном размере, за совершение незаконных действий»).

По данным следствия, в начале января 2019 года сотрудники ГИБДД остановили водителя, который проявлял признаки опьянения за рулем. Задержанный через знакомого нашел сотрудника инспекции, который согласился выступить посредником при даче взятки. Он позвонил полицейскому, который и задержал мужчину.

Задержавший водителя инспектор в кабинете нарколога организовал подмену анализа крови водителя, и состояние опьянения у него не выявили. После этого через коллегу сотрудник ГИБДД получил 30 тыс. рублей в качестве взятки.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил зампрокурора республики.

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