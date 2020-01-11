Стамбул, Турция, , 19:07 — REGNUM В 62 км от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом 11 января сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в пригороде турецкой столицы Силиври, который находится в акватории Мраморного моря.

Отмечается, что пострадавших в результате сейсмической активности нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 января в районе иранской атомной электростанции «Бушер» произошло сразу два землетрясения. Магнитуда первого землетрясения, эпицентр которого находился в 10 километрах к юго-востоку от города Боразджан оценивается в 4,9. Второго — в 4,5. Его очаг располагался в 17 километрах к юго-востоку от города Боразджан.

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