Кабул, , 18:09 — REGNUM На юге Афганистана на мине подорвался армейский автомобиль, принадлежащий вооруженным силам США. Об этом, как передает телеканал TOLOnews, говорится в заявлении представителя операции «Решительная поддержка».

Трагедия произошла сегодня, 11 января, в уезде Данд провинции Кандагар.

По данным представителя операции «Решительная поддержка», в результате происшествия погибли двое американских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Ответственность за кровавую акцию взяли на себя боевики группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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