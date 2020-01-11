Тула, , 16:21 — REGNUM Семь человек пострадали в результате массового ДТП с участием грузовика, двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля в Тульской области. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 173-м километре федеральной автотрассы М-4 «Дон» при движении в южном направлении. Столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик MAN и ВАЗ-2110.

В результате аварии, по предварительным данным, пострадали семь человек, из них трое — пассажиры автобуса. О состоянии пострадавших информация не поступала.

В настоящее время на месте аварии работают спасатели, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. По предварительной информации, спровоцировать аварию мог обильный снегопад.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх граждан Украины в ДТП с микроавтобусом в Орловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с микроавтобусом под Орлом погибли трое граждан Украины