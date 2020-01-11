Канберра, , 16:00 — REGNUM 21-летний футболист Эрик Биригитти, выступавший за американский клуб «Гастинг Бронкос», погиб во время отпуска в Австралии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Трагедия произошла в начале января неподалеку от Эсперанса (штат Западная Австралия).

По данным журналистов издания, спортсмен, который вместе с друзьями прогуливался по берегу, поскользнулся и упал с обрыва в воду. Пострадавшего, которого пытались спасти друзья, унесло течением в море.

Издание отмечает, что Биригитти, позже растерзанный белыми акулами, умер. Объеденное тело спортсмена позже обнаружили сотрудники специальных служб.