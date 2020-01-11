Борисполь, Украина, 11 января 2020, 15:41 — REGNUM Пилоты сбитого 8 января под Тегераном авиалайнера украинской компании МАУ находились на связи с авиадиспетчерами и не отклонялись от маршрута. Об этом заявил 11 января на брифинге в Борисполе президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне, трансляцию брифинга вел украинский телеканал Hromadske.
Президент авиакомпании также подчеркнул, что именно диспетчер аэропорта давал указания пилотам как действовать на маршруте и никаких изменений в маршруте не было.
Также вице-президент компании «Международные авиалинии Украины» Игорь Сосновский заявил в ходе брифинга, что пилоты самолета были на связи с диспетчером «до последней секунды», отметив, что на протяжении всего полета «пилот полностью выполнял команду диспетчера».
ИА REGNUM напоминает, 11 января власти Ирана признали, что 8 января самолет компании МАУ был сбит иранскими военными. В свою очередь в компании сообщили, что не сомневались в том что ни экипаж сбитого лайнера, ни самолет не являются причиной крушения воздушного судна.
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