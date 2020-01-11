Борисполь, Украина, , 15:41 — REGNUM Пилоты сбитого 8 января под Тегераном авиалайнера украинской компании МАУ находились на связи с авиадиспетчерами и не отклонялись от маршрута. Об этом заявил 11 января на брифинге в Борисполе президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне, трансляцию брифинга вел украинский телеканал Hromadske.

« Этот рейс шел в ф а рватере наших исторических курсов и никаких отклонений не было. Притом когда выделяется трафик рейса, в первую очередь в районе аэропорта, эти трассы по залету и вылету из аэропорта определяется аэропортом Тегеран, выкладываются в специальной системе. То есть есть определенные маршруты за которые отвечает аэропорт. И наш рейс действовал в рамках определенных аэропортом маршрутов и действовал в рамках тех команд, которые получал от диспетчер а», — отметил Дыхне.

Президент авиакомпании также подчеркнул, что именно диспетчер аэропорта давал указания пилотам как действовать на маршруте и никаких изменений в маршруте не было.

«Связь была, были переговоры с диспетчером. Диспетчер давал указания как действовать на маршруте. Это абсолютно стандартные указания, которые практически каждый день нашего вылета из Тегерана одинаковы. То есть никаких не могло быть инсинуаций с точки зрения изменений маршрутов», — подытожил Дыхне, отвечая на вопросы журналистов.

Также вице-президент компании «Международные авиалинии Украины» Игорь Сосновский заявил в ходе брифинга, что пилоты самолета были на связи с диспетчером «до последней секунды», отметив, что на протяжении всего полета «пилот полностью выполнял команду диспетчера».

ИА REGNUM напоминает, 11 января власти Ирана признали, что 8 января самолет компании МАУ был сбит иранскими военными. В свою очередь в компании сообщили, что не сомневались в том что ни экипаж сбитого лайнера, ни самолет не являются причиной крушения воздушного судна.

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