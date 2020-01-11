Киев, , 15:14 — REGNUM Сбитый авиалайнер украинской компании МАУ вылетел из аэропорта Тегерана 8 января с разрешения диспетчера, заявил на брифинге вице-президент компании «Международные авиалинии Украины» Игорь Сосновский, трансляцию брифинга вел украинский телеканал Hromadske.

«Аэропорт был открыт в штатном режиме. Никаких запретов от иранских властей не было, закрытие аэропорта тоже не было», — отметил он. Он также подчеркнул, что более, чем через полтора часа после вылета авиалайнера украинской компании, из аэропорта Тегерана совершили вылет еще два самолета других авиакомпаний.

ИА REGNUM напоминает 11 января Иран заявил, что самолет авиакомпании МАУ, вылетевший 8 января из аэропорта иранской столицы, был ошибочно сбит иранскими военными ввиду приведения вооруженных сил Исламской Республики в полную боевую готовность.