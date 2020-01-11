Кабул, , 15:18 — REGNUM В Афганистане транспортное средство вооруженных сил США подорвалось на фугасе, об этом 11 января сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Кандагар на юге страны. Подробности происшествия пока не сообщаются, так же нет информации о жертвах и раненных в результате взрыва.

Ответственность за преступление взяли на себя боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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