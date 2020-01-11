Тегеран, , 15:13 — REGNUM Записи с бортового самописца украинского авиалайнера, который был сбит в Иране 8 января, будут отправлены для расшифровки во Францию. Об этом 11 января заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, приводит слова Резайефара иранское информационное агентство IRNA.

Хасан Резайефар отметил, что записи с бортового самописца, потерпевшего крушение под Тегераном в среду, 8 января, будут отправлены во Францию. По его словам Тегеран исчерпал все свои средства для изучения содержимого бортового самописца и стране не хватает технологий, необходимых для расшифровки данных «черного ящика». Именно по этой причине данные самописца будут отправлен во Францию.

ИА REGNUM напоминает, 8 января под Тегераном потерпел крушение самолет Boeing 737 компании МАУ. 11 января Иран признал, что самолет был сбит иранскими военными, ввиду того, что армия была приведена в полную боевую готовность ввиду угрозы нападения со стороны Соединенных Штатов Америки. На борту самолета, в результате крушения которого погибли 176 человек, находился 71 гражданин Ирана. 11 погибших были гражданами Украины. Президент Украины ответил на заявление официального Ирана, требуя от Тегерана полностью признать свою вину. В свою очередь в службе безопасности Украины сообщили, что заявление Ирана подтвердило основную версию крушения авиалайнера, которую ранее выдвигала спецслужба.