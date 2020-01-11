Киев, , 15:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обратится сегодня, 11 января, к гражданам Украины в связи со сбитием украинского авиалайнера в Иране, которое произошло 8 января. Об этом 11 января сообщается в пресс-службе украинского лидера.

Как уточняет пресс-служба Владимира Зеленского, сначала лидер украинского государства проконсультируется с украинскими специалистами, которые работают в Тегеране на месте крушения украинского самолета. Также Зеленский проведет консультации с международными партнерами. На 17:00 (18:00 мск) 11 января у украинского лидера запланирован телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. После этого состоится видеообращение украинского лидера.

На telegram-канале президента Зеленского были опубликованы фотографии, на которых изображены фрагменты украинского авиалайнера, потерпевшего крушение. В сообщении офиса Зеленского на telegram-канале говорится, что украинские специалисты оперативного штаба СНБО получили для проведения анализа в Тегеране все необходимые материалы (фото, видео и иные материалы) и информацию. «Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры», —говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, после крушения украинского авиалайнера под Тегераном 8 января, Украина направила в столицу Ирана своих специалистов для расследования причин авиакатастрофы. 11 января Иран признал, что ошибочно сбил украинский самолет.