Афины , , 14:06 — REGNUM Как минимум 12 человек погибли при крушении лодки с мигрантами в Ионическом море у западных берегов Греции. Об этом 11 января сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официальное заявление береговой охраны Греции.

ЧП произошло в районе острова Паксос. По предварительной информации, в акватории Ионического моря перевернулась лодка с мигрантами, на её борту находилось около 50 человек.

При крушении погибли 12 человек, ещё 21 человек был спасён. В настоящее время в районе инцидента продолжается поисково-спасательная операция.

В операции по спасению людей заняты несколько патрульных судов и вертолёты. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии на остров Лампедуза первой в наступившем году лодки с нелегальными мигрантами. Всего на остров прибыло 97 человек.

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