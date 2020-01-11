Нью-Дели, , 13:49 — REGNUM Как минимум пять человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству газа на западе Индии. Об этом 11 января сообщает информационное агентство PTI.

Взрыв на фабрике по производству газа для медицинских нужд в штате Гуджарат прогремел в 11:00 (08:30 мск). Фабрика принадлежит компании Aits Industries Limited и расположена в округе Вадодара.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли пять человек, ещё несколько получили травмы. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время на фабрике работают представители экстренных служб, ведутся спасательные работы. Причины и обстоятельства взрыва выясняются.

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