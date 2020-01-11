Тегеран, , 13:44 — REGNUM Система противовоздушной обороны (ПВО) Исламской Республики Иран приняла украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» за крылатую ракету. Об этом сегодня, 11 января, заявил командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Али Хаджизаде на пресс-конференции.

По его словам, параметры самолета, как летящей цели, были схожи в с параметрами летящей крылатой ракеты.

При этом иранская система ПВО отправила запрос цели для ее идентификации, но с борта украинского самолета никто не ответил. Было принято решение о запуске противоракеты, которая и сбила пассажирский самолет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранские военные ждали ответного удара на свою ракетную атаку по американским базам в Ираке. В эти напряженные минут и был сбит украинский пассажирский самолет.