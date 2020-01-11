Тегеран, , 13:48 — REGNUM О смерти в качестве альтернативы тому, чтоб быть свидетелем крушения украинского авиалайнера, которое произошло 8 января в Иране, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, цитирует слова офицера иранское информационное агентство ISNA.

«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», — отметил генерал, подчеркнув, что Корпус стражей Исламской революции признает ответственность за крушение украинского авиалайнера в Иране.

ИА REGNUM напоминает, 11 января иранские власти заявили, что украинский авиалайнер по ошибке был сбит 8 января иранскими военными. Президент Ирана сообщил, что вооруженные силы Исламской Республики были приведены в полную боевую готовность после убийства для того, чтоб защититься от «вероятной атаки» Соединенных Штатов Америки. Он также подчеркнул, что все виновные в данной трагедии будут привлечены к ответственности. Киев отреагировал на заявление Ирана, потребовав полного признания вины Исламской Республикой, в частности, принесения извинений Ираном на дипломатическом уровне, выплаты компенсаций, возвращения Киеву тел погибших в авиакатастрофе граждан Украины.

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