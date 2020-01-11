Москва, , 13:46 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено полицией в связи с похищением злоумышленниками 16-ти автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами на предприятии в Москве. Об этом 11 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, используя поддельный паспорт, злоумышленники обманным путём возложили обязанности руководителя одной из московских фирм, специализирующейся на сделках с автотранспортом, на одного из соучастников. Предварительно сам генеральный директор фирмы был выведен злоумышленниками из состава руководства.

Далее участники преступной группы совершили хищение 16 автомобилей представительского класса, а также двух сейфов с денежными средствами с территории предприятия. Общая сумма нанесённого злоумышленниками материального ущерба превысила 40 млн рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и подделке документов. Четыре фигуранта уголовного дела были взяты под стражу, двое находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде. Предполагаемый организатор преступной группы был отпущен под залог.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в крупном грабеже в Московской области.

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