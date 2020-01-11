Великий Новгород, , 13:36 — REGNUM В Новгородской области полицейские изъяли более 12 кг синтетических наркотиков, около 9 кг из которых были найдены в тайнике в лесу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, у тайника полицейские задержали и подозреваемого в поставке наркотиков — 23-летнего жителя Великого Новгорода.

Он был задержан ночью у оборудованного им тайника в лесу на границе Батецкого и Новгородского районов. В пластиковой ёмкости под землёй было найдено около 9 кг синтетических наркотиков, а в ходе обыска автомобиля подозреваемого — ещё несколько свёртков, подготовленных к сбыту.

Всего изъято более 12 кг запрещённых веществ, в том числе почти 10 тыс. таблеток МДМА («экстази») массой более 4 кг и около 8 кг мефедрона и N-метилэфедрона.

Предварительно установлено, что задержанный организовал поставку наркотиков в Новгородскую область для последующего сбыта бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, по которой задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В рамках расследования уголовного дела новгородская полиция устанавливает сообщников задержанного и каналы поставки наркотиков в регион.