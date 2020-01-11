Тегеран, , 13:31 — REGNUM Командующий аэрокосмическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции Али Хаджизаде заявил, что система ПВО Ирана отправила запрос украинскому самолету Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», но ответа не последовало и через 10 секунд было принято решение о пуске противоракеты. Об этом Хаджизаде заявил сегодня, 11 января, на пресс-конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня власти Ирана признали, что украинский пассажирский самолет был сбит по ошибке системой ПВО Ирана, которая ждала ответного удара США на иранскую ракетную атаку по американским базам в Ираке.