Киев, , 13:45 — REGNUM Украинская служба безопасности рассматривала «человеческий фактор», а именно — сбитие украинского самолета зенитно-ракетным комплексом именно «в ручном режиме» в качестве основной причины крушения авиалайнера компании МАУ и Иран подтвердил версию, которую выдвигала СБУ, заявил глава ведомства Иван Баканов, слова которого приводит пресс-служба украинской спецслужбы 11 января.

«Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы — работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях — столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию», — процитировали в СБУ слова главы украинской спецслужбы.

ИА REGNUM напоминает, самолет компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате крушения авиалайнера погибли 176 человек, 9 из которых — экипаж самолета. Более всего среди погибших было граждан Ирана и Канады. 11 января Иран сделал заявление, что украинский самолет был сбит по ошибке иранскими военными. Киев ответил, что требует полного признания вины Тегерана. В частности, привлечь к ответственности всех виновных к трагедии, вернуть тела погибших, выплатить компенсации, а также — извинений по дипломатическим каналам.

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