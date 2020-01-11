Анкара, , 13:45 — REGNUM Власти Турции решительно осудили террористический акт в Пакистане, об этом 11 января сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы глубоко опечалены новостью о том, что в результате взрыва в городе Кветта, провинции Белуджистан, погибло много мирных жителей», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Напомним, в пятницу, 10 января в пакистанской Кветте произошел террористический акт, в ходе которого погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе высокопоставленный сотрудник полиции. Ответственность за преступление не взяла ни одна террористическая группировка.

Читайте ранее в этом сюжете: Возросло число жертв взрыва в мечети в Пакистане