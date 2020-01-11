Орел, , 13:06 — REGNUM Трое граждан Украины погибли, ещё семеро получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Орловской области. Об этом 11 января сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.

Авария произошла на 400-м километре автодороги «Крым». по предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, зарегистрированного на Украине, в котором находились семь пассажиров, граждан Украины, в условиях снегопада допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Renault Megane.

В результате ДТП погибли на месте водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz, шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции и экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства и причины смертельной аварии.

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