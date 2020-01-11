Киев, , 13:06 — REGNUM ДНК-формула родственников граждан Украины, погибших в результате крушения в Иране украинского Boeing 737, переданы украинским экспертам, которые работают в Тегеране. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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«Электронная ДНК формула была направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране, сегодня утром. Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев», — отметили в МВД.

ИА REGNUM напоминает, 8 января в результате крушения украинского авиалайнера погибли 11 граждан Украины. 9 из которых — члены экипажа, двое — пассажиры. 11 января Иран заявил, что причиной крушения авиалайнера, на котором также находился 71 гражданин Ирана, было ошибочное сбитие самолета иранскими военными. В компании МАУ, в свою очередь, заявили, что не сомневались в экипаже и самолете авиакомпании, потерпевшем крушение.

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