Киев, , 13:01 — REGNUM Важным шагом в продолжающемся расследовании крушения украинского авиалайнера назвал премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявление Ирана о том, что украинский самолет был сбит. Об этом глава украинского правительства написал на своем telegram-канале.

Он уточнил, что украинские эксперты продолжают работать на месте крушения самолета в целях детального уточнения причин «и окончательного установления истины». Глава украинского правительства также напомнил о ходе работы украинских специалистов, отметив, что уже были осмотрены бортовые самописцы и место хранения части фрагментов авиалайнера. Также он напомнил, что были собраны образцы ДНК родственников погибших и утром ДНК-формула была отправлена украинским экспертам, которые работают в Тегеране.

ИА REGNUM напоминает, 11 января Тегеран заявил, что украинский авиалайнер был по ошибке сбит военными Ирана. Президент Украины в свою очередь заявил что Киев требует от Ирана полного признания вины.