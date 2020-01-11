Кагосима, Япония, , 13:00 — REGNUM Извержение вулкана Синдакэ зафиксировали специалисты-вулканологи в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Об этом 11 января сообщает Национальное метеорологическое управление Японии.

По данным ведомства, извержение было зафиксировано в 15:05 по местному времени (09:05 мск). Столб пепла достиг высоты двух километров. Наблюдается разлёт камней из кратера вулкана радиусом до 300 метров.

В районе действия вулкана уровень опасности повышен до третьего по пятибалльной шкале. Это означает запрет на восхождение и на приближение к центральной части горы на расстояние ближе двух километров.

Также не исключается выброс крупных пород и пирокластических потоков (лавы). Площадь острова Кутиноэрабу, где расположен вулкан, составляет всего 38 кв. км. Здесь находятся пансионаты с горячими источниками, а сам остров входит в состав национального парка Кирисима-Яку.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении вулкана на острове Сацума-Иодзима, расположенного на юго-западе Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Японии было зафиксировано извержение вулкана