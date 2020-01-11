Киев, , 12:59 — REGNUM Украина должна перестать вести себя словно «перепуганный подросток» и задать вопрос о типе ракеты, которым был сбит украинский авиалайнер и о «прямом или опосредованном участии в этом кошмаре Москвы». Об этом 11 января написала депутат Рады от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Геращенко выразила соболезнования семьям погибших в результате падения украинского Boeing 737, обвинив украинскую власть в дискредитации экипажа самолета, потерпевшего крушение. «Сначала посольство, в первом официальном сообщении категорически исключило ракету или теракт, затем президент, который поручил Генпрокурору возбудить дело о неисправности самолета и ошибки экипажа. И уже когда весь мир говорил о ракете, и честь Украины защищали премьеры Канады, Великобритании, Австралии, украинский президент не сдавался и повторял «не всетак однозначно», — подчеркнула Геращенко.

«Иран признал, что сбил наш самолет. Теперь важно, чтобы украинская власть, наконец, перестала вести себя как испуганный подросток, и четко задала вопрос о типе ракеты и о прямом или косвенном участии в этом кошмаре Москвы, которая продает оружие таким странам и чьи инструкторы обучают сбивать авиацели», — отметила депутат.

Геращенко подчеркнула, что Киев еще три дня назад должен был инициировать созыв Совета национальной безопасности ООН и там поднимать вопрос совместно с другими странами, чьи граждане погибли в результате крушения украинского самолета, о совместной группе по расследованию причин крушения авиалайнера. Она отметила что именно так Украина действовала в 2014 году, когда был сбит малайзийский Boeing 777.

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ИА REGNUM напоминает, 8 января в Иране произошло крушение украинского авиалайнера. 10 января Петр Порошенко выступил с видеообращением, в котором дал нынешней украинской власти «несколько советов», в частности, один из которых—инициировать созыв заседания Совета национальной безопасности ООН. 11 января Иран признал, что самолет компании МАУ был «по ошибке» сбит иранскими военными.

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