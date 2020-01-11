Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Два человека пострадали после наезда на них легкового автомобиля на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Об этом 11 января сообщает УГИБДД по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 08:20 мск на проспекте Большевиков. Мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, совершил наезд на пешеходов в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате наезда автомобиля пострадали два пешехода, 27-летний мужчина и 59-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценено медиками как тяжёлое.

Сотрудники полиции проводят проверку причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием пожилого скутериста, который сбил свою ровесницу на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Женщина скончалась от полученных травм.

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