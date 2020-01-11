Киев, , 12:15 — REGNUM Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины»Евгений Дыхне заявил, что в его компании ни на секунду не сомневались, что экипаж и самолет компании не могли стать причиной крушения, которое произошло 8 января в Иране. Об этом он написал 11 января на своей странице в Facebook, комментируя признание властей Ирана в том, что иранские военные сбили авиалайнер.

Читайте также: Яременко о признании Ирана: «Факты — вещь упертая»

«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы… Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие. Мы скорбим, и с нами скорбит без преувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа», — написал Дыхне.

ИА REGNUM напоминает, 8 января в Иране потерпел крушение авиалайнер украинской компании МАУ. 11 января иранские власти заявили, что причиной крушения воздушного судна стало сбитие его иранскими военными. Президент Украины отреагировал на заявление иранских властей, заявив, что Киев требует полного признания вины Тегераном.

Читайте также: Зеленский: Украина настаивает на полном признании вины Ираном