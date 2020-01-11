Харьков, Украина, , 12:11 — REGNUM В Харькове утром 11 января взорвали банкомат, расположенный в отделении банка, расположенного по адресу Стадионный проезд города Харькова, сообщает пресс-служба национальной полиции Харьковской области.

Сообщение о взрыве поступило сотрудникам правоохранительных органов около 4:00 (5:00 мск). Взрыв был организован при помощи самодельного взрывного устройства. Сотрудники полиции занимаются установлением и задержанием лиц, причастных к взрыву. Подозреваемым грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Завладеть денежными средствами подрывникам в итоге не удалось. Пострадавших в результате взрыва нет.

ИА REGNUM напоминает, 10 января в столице Украины был взорван банкомат «Укрсиббанка», но завладеть деньгами злоумышленникам также не удалось.

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