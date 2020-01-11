Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Гражданин Ирана, вооружённый мачете, был задержан сотрудниками полиции рядом с резиденцией президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом 11 января сообщает газета Daily News со ссылкой на полицию города Палм-Бич.

Инцидент произошёл 10 января около 09:30 (17:30 мск). Сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину в шести километрах от резиденции Трампа. При личном досмотре у задержанного были обнаружены документы на имя гражданина Ирана, два ножа, мачете и кирка.

Кроме того, у мужчины была обнаружена крупная сумма денег наличными, а его автомобиль находился на парковке международного аэропорта в Палм-Бич. Задержаному было выдано предписание явиться в суд.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента. Было установлено, что гражданин Ирана находилтся в США на законных основаниях.

Это уже третья попытка проникновения на территорию резиденции президента США во Флориде, предотвращённая полицией за последний год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в декабре 2019 года 56-летней гражданки Китая при попытке проникнуть в резиденцию президента США во Флориде. До этого, в апреле 2019 года, другая гражданка Китая проникла на территорию частного клуба при резиденции главы США во Флориде.

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