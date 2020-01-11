Киев, , 11:06 — REGNUM Киев должен инициировать совместно с другими странами, чьи граждане погибли в результате крушения авиалайнера украинской компании МАУ, созыв заседания Совета национальной безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом написал украинский журналист и главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов 11 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Так журналист отреагировал на признание властями Ирана в том, что украинский авиалайнер был сбит иранскими военными, отметив, что иранская сторона якобы знала об этом факте три дня и три дня «лгала».

"Безумные религиозные фанатики получили ракеты от Путина и убили этими ракетами 176 человек, в том числе своих граждан, в небе над своей столицей. Сбили огромный тихоходный гражданский лайнер, воображая, что отражают американский налет и стреляют по американскому истребителю», — написал журналист.

В связи с этим украинский журналист уверен, что Киев также должен создать международную следственную комиссию по расследованию «преступной атаки» на украински авиалайнер. Это необходимо, по словам Бутусова, для того, чтоб получить «максимальную» информацию от властей Ирана о причинах падения самолета, а также для того, чтоб определить всех «ответственных лиц».

Украинский журналист также перечислил «главных убийц» со стороны Ирана, среди которых назвал верховного аятоллу Ирана Али Хаменеи, генерала Хоссейни Салами, генерала Амир-Али Хаджизаде. Также он отметил, что вина руководства Ирана состоит в том, что страна не закрыла свое воздушное пространство.

Журналист также уверен, что Украине «надо проверить вероятную причастность российских военных к атаке на «Боинг». Он отметил, что российские средства массовой информации якобы «распространяли информацию, что украинский самолет столкнулся с американским дроном, то есть распространяли намеренную дезинформацию, а значит хорошо знали об истинной причине катастрофы».

Бутусов также отметил, что к ответственности должны быть привлечены все официальные представители Ирана, которые якобы намеренно лгали о «технических неполадках» и о развороте самолета «на обратный курс».

ИА REGNUM напоминает, 11 января Иран официально заявил, что украинский авиалайнер был сбит 8 января иранскими военными. После чего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на полном признании вины Тегераном.

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