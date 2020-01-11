Донецк, , 10:48 — REGNUM Украинские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики семь боевых припасов. Об этом 11 января сообщает пресс-служба представительства республики в СЦКК.

Обстрел территории республики велся ВСУ по трем направлениям — Горловскому, Донецкому и Мариупольскому. Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Зайцево, поселок шахты им. Гагарина в Горловке, поселок шахты «Трудовская» в городе Донецке, Старомихайловку, Коминтерново. Обстрелы велись из гранатометов РПГ, СПГ, стрелкового оружия крупного калибра, стрелкового оружия.

Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры в СЦКК не поступала.

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Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки боевики ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня, применив 40 боевых припасов.

В управлении Народной Милиции Донецкой Народной Республике сообщали также о перехвате украинского беспилотного летательного аппарата.

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