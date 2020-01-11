Киев, , 10:18 — REGNUM Украина настаивает на полном признании вины Ираном, заявил президент Украины Владимир Зеленский на своем telegram-канале, комментируя заявление иранской стороны о сбитии военными Ирана украинского авиалайнера 8 января.

Глава украинского государства уточнил, что Украина ждет от Ирана заверений «в готовности к полному и открытому расследованию» привлечению к ответственности виновных в сбитии самолета, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, а также «официальных извинений по дипломатическим каналам».

Украинский лидер выразил надежду, что расследование будет происходить «без искусственных задержек и препятствий». 45 украинским специалистам, по словам Зеленского, должен быть обеспечен «полный доступ и взаимодействие для установления справедливости».

ИА REGNUM напоминает, 8 января после вылета из аэропорта самолета компании «Международные авиалинии Украины», произошло крушение воздушного судна. В результате погибли более 175 человек, находившихся на борту самолета, из которых 71 пассажир были гражданами Ирана, а 11 человек — гражданами Украины. 11 января Иран официально объявил, что причиной крушения авиалайнера было сбитие самолета иранскими военными.

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