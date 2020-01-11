Киев, , 10:15 — REGNUM Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что украинский самолет в Иране был сбит не случайно, а принесен в «жертву геополитическим играм». Свое утверждение политический эксперт обосновал 11 января на своем telegram-канале, комментируя информацию о признании Ираном факта сбития своими военными украинского самолета в Тегеране.

Корнейчук отметил, что три дня Соединенные Штаты Америки официально не предоставляли информацию со спутников о ракетах, имея ее в распоряжении. При этом, как отметил эксперт, США говорили о случайности. Президент США по мнению эксперта «делал все, чтобы «отбелить» Иран, давая Тегерану возможность самому признать свою вину», в связи с чем политолог отметил, что это очередной «договорняк» между Вашингтоном и Тегераном.

«Что ещё циничнее, мы должны понимать, что наш самолёт сбили не случайно, а специально принесли в «жертву» геополитическим играм. Ведь, после удара по американским базам, все ждали, что США должны были отомстить. А тут раз ‑ и Иран через считанные часы сбивает «Боинг» со своими гражданами. И как бы зачем наказывать Иран, если они себе уже наказали?» — отметил он.

Эксперт также уверен, что Иран «получил возможность» пояснить своим гражданам необходимость идти на компромисс с Соединенными Штатами Америки «а то вот до каких случайностей дошли».

Но, как отмечает Корнейчук, случайностей в данном случае нет. «Именно украинский «Боинг» бросили на убой, чтобы США и Иран вышли с красивыми лицами из имитации конфликта и сели за стол переговоров. Именно украинскому самолёту разрешили взлететь. Именно иранцы снимали все эти видео на телефоны, а потом отдавали в раскрутку американцам», — пояснил политолог.

Корнейчук пояснил, почему это произошло с участием Украины. «Потому что украинцы не будут задавать лишних вопросов. Что надо и США, и Ирану. И России, поскольку именно она является гарантом всех тайных договорённостей Вашингтона и Тегерана. «Большие дяди» по договоренности играют в имитацию войны. А потом играют в мир между собой. И если для этого надо сбить украинский самолёт, то никто и не переживает особо. Им что иранцы, что украинцы. Расходный материал», — подвел итог сказанному эксперт.

ИА REGNUM напоминает, 11 января представители властей Ирана заявили, что украинский авиалайнер, вылетевший 8 января из Тегерана и вскоре после этого потерпевший крушение, был сбит иранскими военными.

Читайте также: Иран объявил, что украинский авиалайнер был сбит по ошибке