Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM В посёлке Полеводство под Екатеринбургом произошёл пожар в двухэтажном доме по улице Комсомольская. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тревожный сигнал поступил на диспетчерский пульт в 04:41 по местному времени. В результате возгорания полностью сгорела квартира на втором этаже. Во время пожара из дома эвакуировано 20 взрослых и пять детей. Прибывшие на место происшествия пожарные расчёты потушили огонь за 10 минут.

По данным информационного портала Е1, в сгоревшей квартире спасатели обнаружили тело мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 10 октября в результате пожара в жилом доме погиб ребёнок. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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