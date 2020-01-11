Екатеринбург, , 09:24 — REGNUM На Среднем Урале за прошедшие новогодние праздники задержано 438 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Из числа задержанных, 80 человек отказались от медицинского освидетельствования. В их отношении также составлены административные протоколы. А ещё 44 гражданина попались за рулём в нетрезвом состоянии повторно, и им грозит уголовная ответственность.

Отметим, что за первые восемь дней 2020 года в Свердловской области не зарегистрированы случаи получения травм и гибели людей по вине водителей, севших за руль в пьяном виде.