Киев, , 09:44 — REGNUM Правильным шагом назвал признание властей Ирана в том, что украинский авиалайнер, вылетевший из Тегерана 8 января, был сбит. Об этом 11 января написал председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Очевидно, что факты вещь упрямая. Вполне также возможно, что и в самом Иране ситуация со сбитием Боинга расколола правящие элиты. Но какой тяжелой не была бы ошибка Ирана, как сложно не было бы власти этого государства ее признать, признание — это правильный шаг», — отметил украинский депутат.

ИА REGNUM напоминает, 8 января после вылета из аэропорта столицы Ирана произошло крушение самолета компании «Международные авиалинии Украины». Все находившиеся на борту воздушного судна погибли. Среди более 175 погибших, 71 были гражданами Ирана. 11 января официальные власти Ирана сообщили о том, что украинский авиалайнер был сбит иранскими военными по ошибке.

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