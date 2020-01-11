Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM В микрорайонах Академический и Солнечный города Екатеринбурга в 2019 году построено 210 тыс. квадратных метров и 89 тыс. квадратных метров жилья соответственного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В департаменте уточнили, что данные объёмы строительства превышают результаты 2018 года на 40 тыс. квадратных метров.

Отметим, что всего за 2019 год в Свердловской области введено в эксплуатацию 2,39 млн квадратных метров жилой площади.

Напомним, что в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2019 году финансирование из бюджетов всех уровней направленное на стимуляцию жилищного строительства в регионе составило порядка двух с половиной миллиардов рублей.